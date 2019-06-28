勞運人士李明彥，認為台北市政府勞動局長賴香伶罔顧勞權，去年持鋼筋衝入賴的辦公室朝賴頭部攻擊，台北地方法院今(28)日審結，合議庭依傷害罪判李有期徒刑3月，可易科罰金9萬元。

檢方原本以重傷害罪起訴，北院改依較輕的傷害罪判刑，李明彥到庭聽判後，先是感謝法官，接著突然當庭大聲說：「我一定要讓賴香伶坐牢」。

李離庭後表示，判決法院對他來說是輕判，但話鋒一轉，他說「這難道就是合理的嗎？」如果一個勞工在社會上5年來投訴了各種管道，包括見過監察委員、找過10位立委，開過記者會，也找過很多勞團，最後還是沒有出路，都沒有被國家有權力的行政、民代、司法處理。對判決結果，他個人認為是輕判，認為沒有必要不會上訴，但是會和律師商討，如果對社會效益是好的，「我認為還是可以上訴，為求社會一個公道」。

檢方起訴，李明彥2018年10月31日下午3時52分許，手持鋼筋條在北市勞動局長室攻擊賴香伶，造成賴額頭流血受傷，送往台北市立聯合醫院仁愛院區治療。李攻擊後離開現場，警方隔日下午在新北市板橋區捷運新埔站逮捕李明彥，訊後移送台北地檢署，偵查中李被羈押。

(中時 )