美麗島電子報董事長吳子嘉爆料高雄市長韓國瑜外遇生子，經韓國瑜提告台北地檢署偵查中，不過，外傳北檢日前偵訊吳所稱的王小姐，經王小姐提供醫院親子鑑定報告，證明王小姐的兒女都是與前夫所生，與韓國瑜沒有關係。

北檢對此消息不予證實，並發出新聞稿澄清表示，本署偵辦任何案件，一向嚴守刑事訴訟法「偵查不公開」之規定。首揭媒體報導所載內容、消息來源均與本署無關，同時其於事前並未向本署進行查證。請外界勿做無謂之揣測，特此澄清。

(中時 )