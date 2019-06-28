立法院昨日三讀通過「工廠管理輔導法修正草案」，對此前行政院長張善政痛批昨日是農地最黑暗的一天，民進黨政府不是愛台是黑台。

張善政今日(28日)在臉書發文指出，政府在2016年5月1日施行國土計畫法，並依規定2018年4月30日公告實施「全國國土計畫」，要求地方必須掌握未登記工廠資訊，擬定未登記工廠管理（輔導及清理）計畫，對於零星、新增的未登記工廠，應優先拆除或恢復原狀，群聚者才整體規劃、就地合法。言猶在耳，昨天立法院卻強勢三讀通過「工廠管理輔導法修正草案」，不但讓合法設置的期限從2008年延到2016年，而零星農地違規工廠竟然也在就地合法之列。農地違規工廠無差別就地合法，罔顧農業環境和食安，不但替違法在先的既得利益者解套，更無法遏止後續違規行為的發生。這樣只會加速台灣美麗、寶貴農地的流失。

這問題到底有多嚴重？張善政表示，違規工廠面積1.4萬公頃，違規家數3.8萬家。台灣平地法定農業用地近62萬公頃，也就是有2.25％的農地被違規工廠佔用了。

張善政說，表面上，看似政府很有決心要把違章工廠合法納管，其實卻是選舉放水。何以見得？修法後要求既有低污染工廠三年內提出改善計畫，十年內完成環保等改善。既是低污染，需要十年才能完成改善嗎？這十年間，接臨農地種植的農作物食安問題如何讓人放心？再看中高污染的工廠，要輔導轉型、遷廠或關廠，也是看似合理，但是完全沒有年限。最糟糕是，二十年內才要完成工廠合法登記，所以，各政府單位可以繼續怠惰二十年，反正那時也不知道是誰執政，急什麼？所以未來執行，勢必亂象重生，經濟部、環保署和農委會，加上地方政府，大家互踢皮球，台灣農地亂象只會更亂了。

張善政認為，一個負責任的政府，至少應該：

1. 現有違章工廠即刻著手輔導改善污染，讓鄰近農田恢復安全生機。若是政府輔導能量不足，就該趁機培養環保產業，設法引進利用民間力量。

2. 農地違章工廠出現的原因之一，是因為許多工業區土地被業者炒作養地，造成土地閒置不用，但有土地需求的中小型工廠卻又無力負擔，被迫只能違法使用成本較低的農地。所以政府必須瞭解違章工廠的地理與成本需求，據此檢討工業區土地的地理分佈和土地釋出、回收政策。甚至應該賦予國土計畫法更多的彈性，增設更多符合需要、成本合理的工業區。

3. 列出具體按年執行方案，每年都必須要有輔導、遷廠、關廠的具體進展目標，各部會與地方政府都有明確責任，編列具體預算。現在目標時程太籠統，執行績效上根本無法究責。

張善政說，日前立法院通過把大選與公投脫勾的公投法修正案，創下台灣民主史上最黑暗的一天。這樣還不夠，6／27，針對農地上的違章工廠，立法院又通過了「工廠管理輔導法」修正案。又是一個創紀錄毀滅台灣農地的黑暗日。民進黨政府，只會濫用全面執政的優勢，一而再、再而三創造民主、愛台的黑暗一頁又一頁。

張善政最後稱，由前一陣子的禁用巴拉刈，到現在違章工廠放行，從來沒有一位農委會主委，做出這麼多違逆農民的事。真是「農陣出身，農地送終，工輔三讀，吉仲高升」啊！

(中時 )