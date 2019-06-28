20國集團(G20)高峰會首次在日本召開，大阪G20領袖峰會28日中午正式揭開序幕，兩天的會議期間將討論世界經濟課題，議長國的日本希望能減緩美中在貿易戰中的對立，達成推動自由貿易的共識，並宣言將創設建立數據流通、電商規則的「大阪框架」。

本次會議共有37個國家、地區、機構的領袖出席，探討包含全球經濟的現狀與風險、數據流通的規則及課題、保護主義及貿易摩擦、世界貿易組織(WTO)改革、氣候變遷、塑膠垃圾、地球暖化對策等全球性議題。

議長日本首相安倍晉三28日上午在會場上一一歡迎與會的領袖進場並合影。大陸國家主席習近平在大合影時主動找美國總統川普握手，開場的氣氛十分融洽。安倍在正午的領袖特別活動中宣布，將創設建立數據流通及電子商務規則的國際框架「大阪框架」。

大陸國家主席習近平也在會上強調，「作為數據大國的中國願積極參與國際合作，保持市場開放實現互利共贏。」美國對大陸通信大廠華為加強圍堵，習近平的發言也引發有針對美國的聯想。

習近平提出4大要點。1，不能關起門來搞發展，更不能人為干擾市場；2，共同完善數據治理規則。數據之於數字經濟就像石油之於工業經濟，有效的數據治理既要便利數據、蒐集、分析、應用、流通，也要尊重各國自主管理權，確保數據的安全永續利用，同時要充分照顧發展中國家實際情況的困難，防止造成新的鴻溝。

3, 促進數字經濟和實體經濟融合發展，我們要發揮數字經濟的催化劑作用，推動互聯網、大數據、人工智能、實體經濟深度互補，打造增長新動能，助力經濟高質量發展，加強數據基礎設施建設，促進互聯互通。

4, 提升數字經濟包容性，我們要堅持以人民為中心，深入研究新技術應用的影響，處理好公平與效率、資本與勞動、技術與就業的關係，讓不同國家不同人群增加獲得感，彌合數字工作，探索電子商務數字金融手段，解決貧困問題，促進包容與持續發展，此外，我們要在廣泛參與協商，以致平衡兼顧已開發國家與發展中國家利益基礎上，推動世界貿易組織電子商務談判取得積極進展。

大阪G20可望針對「至2025年將海洋塑膠垃圾削減為零」的目標達成協議。美中貿易戰持續之下，全球經濟大受影響，G20是否能起到踩煞車的作用也受全球矚目。

(中時 )