彰化縣政府開闢直達溪頭的市區公車路線，自2017年開辦以來，已服務近25萬人次

，叫好又叫座，班班客滿，總是一位難求。炎炎暑假更多人想上上溪頭森林浴，縣府協調在7、8月暑假旺季，再增開一班加班車，訂於7月1日起正式營運。

彰化縣政府表示，暑假期間，平日增開一班加班車，從鹿港發車經頂番婆、和美、彰化市前往溪頭，訂於7月1日起正式營運。

7月1日起營運的市區客運【9路A】暑期加班車，7點10分自鹿港發車後，將增加7點20分停靠橋南站(頂番婆)，並延駛至和美，回程溪頭15點40分發車，原路線返回鹿港

。

單趟全票201元（半票100元），歡迎縣民朋友踴躍搭乘，長青族更可利用縣府發行的長青幸福卡及長青國民旅遊卡搭乘。本加班車次如遇天候不佳、颱風或豪大雨，則由彰化客運公司另行公告停駛。

加班車乘車地點及時刻表如下：

鹿港(正興路96號鹿港乘車處) 07：10

橋南站(鹿港鎮頂番里鹿和路三段566號)07：20

和美(和美鎮公所前)07：30

彰化市(彰客彰化站) 07：50

相關資訊請洽：彰化客運鹿港站04-7772611

(中時 )