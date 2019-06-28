陸淑美挺郭 王金平：和每位參選人保持等距 14:462019/06/28 中時 劉宥廷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 王金平28日參加高市里長主席市政推展會聯誼餐會時受訪表示，他事先不知情，陸到現在也沒和他提到此事，對於議員決定給予尊重，但他自己則會和每一位黨內總統初選參選人保持等距。(劉宥廷攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市議會副議長陸淑美表態挺「郭台銘選總統、韓國瑜留高雄」，成為高雄第一位拋出「挺郭反韓」的藍軍要角，陸被視為立法院前院長王金平白派第一把交椅；王28日參加高市里長主席市政推展會聯誼餐會時受訪表示，他事先不知情，陸到現在也沒和他提到此事，對於議員決定給予尊重，但他自己則會和每一位黨內總統初選參選人保持等距。 (中時 ) #等距 #高雄 #第一 #王金平 #參選 也許您會感興趣 推薦閱讀 郭找他？王金平：我不可能支持任何一人 13:282019/06/25 政治 郭尋求支持 王稱現不可能支持任何人 04:102019/06/26 政治要聞 評政見會吳敦義、王金平：團結、政黨輪替才有願景 12:572019/06/26 政治 王金平標哥開直播 評韓郭兩岸政見 15:222019/06/26 政治 顏清標上王金平直播 自爆研發「冬瓜水餃」 16:232019/06/26 生活 王金平為何不參加初選卻又要選到底 港媒爆原因 03:482019/06/27 政治 港媒：郭王結盟抗韓陣線成形？ 08:162019/06/27 政治 王金平參觀金庸展 12:222019/06/27 政治 已指點郭？王金平：不能披露 12:442019/06/27 政治 王金平嫡系挺郭 孫大千：白派挺韓不會鬆動 01:032019/06/28 政治 政治熱門新聞 驚！港媒：郭董已備好兩套震撼劇本 - 政治 韓黑也看不下去！怒吼：不該罷免韓市長 - 政治 韓宣布：愛情摩天輪確定要建了！ - 新聞 看到記者兒子被郭台銘戳胸口罵 媽媽回一句話 - 政治 王曝說昨和韓見過面 無所不聊 - 政治 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。