高雄市議會副議長陸淑美表態挺「郭台銘選總統、韓國瑜留高雄」，成為高雄第一位拋出「挺郭反韓」的藍軍要角，陸被視為立法院前院長王金平白派第一把交椅；王28日參加高市里長主席市政推展會聯誼餐會時受訪表示，他事先不知情，陸到現在也沒和他提到此事，對於議員決定給予尊重，但他自己則會和每一位黨內總統初選參選人保持等距。

(中時 )