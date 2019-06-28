大陸外交部非洲司司長戴兵28日表示，大陸國家主席習近平在日本下榻的飯店召開與「非洲領導人的小型會晤」，這次小型會晤是由陸方倡議舉辦，受到了非方的積極響應，共有五位參與者，南非總統拉馬福薩先生、聯合國秘書長古特雷斯等人。戴兵直指，這次小型會晤在G20峰會前召開，給G20傳達了重要的信號，可以說是恰逢其時。

戴兵指出，這次小型峰會的成果可以概括成三個重點。第一點就是為構建更加緊密的陸非命運共同體註入了新的活力。習近平主席也表示無論世界形勢如何變化，無論個別勢力如何幹擾，陸非合作共贏共同發展的初心不會改變，陸非攜手構建人類命運共同體的決心不會動搖。

第二項成果就是為維護發展中國家的整體利益凝聚了新的共識，習近平主席指出，當今世界面臨百年未有之大變局，大陸和非洲等發展中國家的群體崛起引人註目。願意通過陸非合作引領國際社會加大對非投入，支持增強發展中國家特別是非洲國家在20國集團和全球事務中的發言權和影響力。

第三項成果就是共同維護多邊主義和全球秩序。在會晤中，各方領導人都表達了單邊主義、保護主義和霸淩行徑在？頭，給經濟全球化和國際秩序造成了威脅，給發展中國家的外部環境帶來了嚴峻的挑戰。

戴兵最後強調，南非、埃及、塞內加爾和聯合國都是踐行多邊主義的重要力量，這一次陸非領導人的集體會晤本身就對外傳遞出維護多邊主義的強烈信號。並稱，這次「非洲領導人的小型會晤」高效務實，且在G20峰會前召開，給G20傳達了一個重要的信號，可以說是恰逢其時。

(中時 )