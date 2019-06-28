第30屆金曲獎頒獎典禮倒數計時，蔡依林憑著睽違四年大作《Ugly Beauty》入圍7項大獎，更會擔任表演嘉賓演出，不過昨天卻在臉書發文：「不走紅毯會怎樣？紅毯是誰發明的？給我出來」，未料稍早又再度PO文表示：「我知道我沒興趣， 那為何沒興趣？沒有熱忱啊」，這讓粉絲急跳腳天后是否不走紅毯?

蔡依林表示從昨天就在思考，走紅毯的意義是什麼？對她而言紅毯像是制定美的競技場，衣服等於藝人的遊戲規則，常讓人誤以為自己別無選擇，她更坦言入行以來會害怕不受歡迎、不被肯定，甚至怕被遺忘的恐懼，而這也讓自己盲目選擇躲在大人期望後頭，認為那才是真正的蔡依林，但在抽掉眾人期望和規範後，讓她好奇剩下的自己又是怎麼樣的?

蔡依林臉書全文 。(圖/蔡依林臉書)

不過蔡依林在審慎思考後，雖認為自己並非只是那套衣服，若依舊擔憂若選擇離開舒適圈，是否因此僵化他人期望?不過捫心自問後知道若沒有熱情，自己將什麼都不是，對此粉絲也贊成蔡依林的決定，紛紛留言力挺：「走紅毯根本沒意思，走上台拿獎就夠了」、 「妳該得到的是金曲獎座，而不是紅毯第一美」。

(中時電子報)