建國科技大學針對少數印尼生疑被不當扣款，表達誠摯歉意，並表示已經著手全面性調查，是否還有那些境外生遭到不當扣款，學校會幫忙追討，以維護學生權益。

教育補表示，6月接到建國科技大學印尼籍學生陳情，接受學校安排工讀仲介，美周被迫超時工作達48至54小時，並在3月發現建國科大收取行政管理費及學生超時工作等違規事項。

建國科大強調，絕沒有向境外生收取不當行政管理費，如果有則10倍奉還，並會全面性向外籍生調查，如果有外籍生被不當扣款，學校會幫忙追討，以維護學生權益。基於維護學生權益的立場，我們會在教育部指導下，重新整頓招生途徑、輔導機制，提供安寧的讀書環境，安全的工讀及實習場域。

建國科大也表示，已經提出相關積極措施，如下：

1. 本校原已提供外籍生第一年上、下學期免收學費，只收住宿費及雜費等，約新台幣2萬2000元的優惠，以降低外籍生經濟壓力。

2. 本校所有外籍生入學註冊後，可以合法申請工作證。並自由選擇工讀廠商，也可以選擇不工讀在校專心讀書，同時尊重學生是否想轉換學習環境之意願，絕對無強制或壓榨工讀情事。

3. 有關超時工讀的部分，在外籍學生入學時已經加強宣導，不可非法超時工讀。為杜絕學生超時工讀，將會發文請工讀廠商依就業服務法及相關規定。並成立輔導小組，加強對學生的學習、生活等照顧，適時瞭解工讀狀況，提供協助並強化學生課程學習品質與成效檢核。

4. 這兩週已全面清查還在校外籍生，外籍生表示護照、居留證及工作證均為親自保管。

(中時 )