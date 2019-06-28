歐盟對台灣遠洋漁業解除黃牌，讓台灣遠洋漁業備感振奮，知情人士表示，3月在歐盟業務單位即將提出解除黃牌最後一次期末報告前夕，曾與政府最高層級會面，當時是由行政院副院長陳其邁代表行政院長蘇貞昌，說明台灣3年來努力成果，會中獲致盟高度肯定。

陳其邁今天在臉書提及，今年3月14日，他也代表蘇貞昌院長，跟歐盟執委會海事暨漁業總署切薩里處長等人會面，他向歐盟業務單位說明台灣在強化漁業管理政策所做的相關作為，當場也獲得歐盟高度肯定。

如今歐盟終於宣告摘除黃牌。

陳其邁說，2015年10月，歐盟對台灣的遠洋漁業以涉嫌IUU(非法、未報告及不受規範)行為舉出黃牌，將台灣列為打擊非法捕撈漁業不合作國家。這個措施衝擊到逾千艘台灣遠洋漁船，以及約新台幣400億元年產值。蔡政府總統執政後，政府積極與歐盟召開技術性諮商及高階的政治對話。

陳其邁表示，他來自海洋首都，高雄市的遠洋漁業年產值達270億元，全國最高。他長期擔任立委，非常清楚推展漁業永續，最重要的就是與漁民朋友的溝通，非常感謝所有漁民朋友、漁會、公會的辛勞與諒解，讓台灣能夠落實打擊IUU漁業的承諾。解除黃牌後，台灣仍會在區域及國際層級進行跨國合作，與所有漁民朋友共同搭建永續環境，讓漁業資源生生不息。

(中時 )