繼「雙宋」宋仲基、宋慧喬宣布離婚，結束公主王子夢幻婚姻後，中國大陸演藝圈神仙伴侶范冰冰與李晨，竟接棒在昨晚以「我們不再是我們」無預警宣告結束4年情，讓外界大嘆6月27日根本是「國際分手日」，而消息公開後，網上瘋傳范冰冰將閃嫁富豪、被包養的傳聞，甚至曝光一段短片，指她發福疑似懷孕，在網路上掀起猜測「孩子的爸」的狂潮，讓范冰冰忍無可忍委請律師發聲明喊告，抵制網路爆力的同時，也意外曝光了「冰晨戀」分手的真實處境。

范冰冰回應不實傳聞聲明。(翻攝自范冰冰工作室微博)

范冰冰、李晨昨晚在微博宣告分手，發文說得簡潔，並未多談分手細節，事後網路上出現大量如范冰冰懷孕、被包養、甩李晨嫁富豪等傳聞，首先是她的粉絲團看不下去，跳出來曝光范冰冰工作時間軸，分析她4月去藏區做公益得高山症、5月出席活動穿著透膚服飾還踩高跟鞋、6月被拍到出門用餐穿著收腰的衣服，不久前為雜誌拍照還在吃減肥餐，不僅衣著緊身也同樣踩高跟鞋，由此可知根本不可能是懷孕狀態，盼外界審慎評估消息真偽勿輕信。

在范冰冰粉絲團發出澄清聲明後不久，范冰冰也委託律師事務所發布的聲明，公開澄清上述都是失實的網路傳言，表示將持續針對此事監控取證，透過法律途徑抵制網路暴力，而這份聲明中提及了「冰晨」分手的真實景況，表示兩人是和平分手，沒想到網路上竟瘋傳這些損壞范冰冰名譽的傳聞，讓她硬起來點名特定帳號，要求這些用戶撤下跟范冰冰有關的不實信息，「並向范冰冰女士承擔包括賠禮道歉、賠償損失在內的一切侵權法律責任」，范冰冰工作室也轉發這份律師聲明，寫下：「造謠可恥，大家散了吧。(范女士，請你少吃一點，你看看吃貨的下場)」，用輕鬆的語氣傳遞了嚴肅的訊息。

(中時電子報)