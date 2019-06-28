「兩岸關系與民族復興座談會」今日上午在北京舉行。國台辦主任劉結一、台灣立委，兩岸和平發展論壇榮譽顧問高金素梅，與兩岸各界人士100餘人出席。會後雙方就共同推動兩岸關系和平發展，共擔民族中華民族復興使命，深化兩岸融合發展，弘揚中華優秀傳統文化，擴大兩岸基層交流合作等議題達成5點共同倡議。

一、共同堅持九二共識，推動兩岸和平發展。兩岸同屬一個中國，「九二共識」明確界定兩岸關系的根本性質，是確保兩岸關系和平發展的定海神針，兩岸同胞要把握歷史大勢，鞏固堅持「九二共識」，反對「台獨」的共同政治基礎，維護台海和平穩定，推動兩岸關系和平發展，鼓勵支持更多兩岸各界有識之士積極參與協商對話。

二、加強民族團結友愛，共擔民族復興使命。兩岸各民族都是中華民族大家庭的平等一員，共同構成了一個都不能少的中華民族命運共同體，兩岸是我們共同的家園。兩岸同胞要手足相親，守望相助，像石榴籽一樣緊緊抱在一起，同擔民族大義，共謀民族復興。

三、深化兩岸融合發展，增進民衆親情福祉。大陸方面秉持兩岸一家親的理念，不斷探索兩岸融合發展新路，促進兩岸共同發展；認真傾聽，積極回應台胞台企呼聲，研究出台更多惠台政策措施；積極推進兩岸經濟合作制度化，擴大對台灣服務業開放，加強兩岸在農業，中小企業，電子商務領域合作，支持兩岸旅遊者開創少數民族地區特色旅遊和交流合作。

四、弘揚中華文化，維繫同胞精神紐帶。中華文化是兩岸同胞心靈的歸屬，是兩岸社會牢不可破的精神紐帶。兩岸同胞要攜手傳承中華文化，積極推動中華優秀傳統文化；兩岸要進一步加強文化教育交流合作，不斷增進台灣民衆對中華文化、中華民族的認同，堅決反對和抵制各種形式的「去中國化」的文化台獨行爲。

五、擴大兩岸基層交流，促進兩岸民心相通，任何力量都不能阻擋兩岸人民交流交往。兩岸交流合作不能停，不能斷，不能少，兩岸要繼續鞏固全方位，寬領域，多層次的交往格局，不斷拓展兩岸基層交流同心圓，支持擴大支持兩岸關系和平發展的朋友圈，鼓勵兩岸各界建立更多機制交流話互動平台。進一步加強兩岸各領域和各界別的交流合作，支持兩岸城市在九二共識基礎上交流；支持兩岸社團，學校，鄉鎮，村里間，建立常態化聯系。

(中時 )