江蘇省啟東市28日上午有一處塗料工廠發生爆燃事故，現場冒出明火與陣陣濃煙。江蘇省啟東市警方指出，該事故造成1人受傷，目前火情已經控制，救援工作還在進行中。

江蘇啟東市公安局28日在官方微博指出，啟東市公安局28日10時許接到報警稱，啟東市呂四港鎮南星橋一塗料廠發生爆燃事故；相關市領導已率公安、安監、應急、消防、衛計委、環保等部門在現場處置。

通報指出，事故現場爆發時有發現明火、濃煙；截至當日11時許，火情已得到控制，發現1人受傷，救援工作仍在進行中。

(旺報 )