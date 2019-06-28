江蘇塗料工廠發生爆燃 至少有1人受傷 13:412019/06/28 旺報 賴志昶 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 江蘇省啟東市28日上午有一處塗料工廠發生爆燃事故，現場冒出明火與陣陣濃煙。江蘇省啟東市警方指出，該事故造成1人受傷，目前火情已經控制，救援工作還在進行中。 江蘇啟東市公安局28日在官方微博指出，啟東市公安局28日10時許接到報警稱，啟東市呂四港鎮南星橋一塗料廠發生爆燃事故；相關市領導已率公安、安監、應急、消防、衛計委、環保等部門在現場處置。 通報指出，事故現場爆發時有發現明火、濃煙；截至當日11時許，火情已得到控制，發現1人受傷，救援工作仍在進行中。 (旺報 ) #啟東市 #事故 #受傷 #現場 #救援工作 也許您會感興趣 推薦閱讀 慈濟中醫全人義診結束 台東縣長饒慶鈴表達謝意 07:492019/06/24 生活 MLB》聯盟火球王受傷 查普曼重登第一 15:412019/06/25 體育 診所地上一條「卡龍」 網驚：沒看過 09:132019/06/26 生活 交通意外行人死傷多 南港警籲人車互相禮讓 16:062019/06/26 社會 高市府關懷慰問跳傘受傷役男及家屬 04:102019/06/27 地方新聞 路燈桿基座害受傷 北市府得國賠20餘萬 11:512019/06/27 社會 和平島考古大發現 挖出4墓葬3遺骸 12:342019/06/27 生活 MLB》界外球受傷的小女孩 頭顱骨折傷勢嚴重 13:452019/06/27 體育 廣西酒吧坍塌致6死多傷 4名嫌犯批准被捕 20:312019/06/27 兩岸 連環自殺炸彈震撼突尼西亞首都 1警慘死多人受傷 21:172019/06/27 國際 兩岸熱門新聞 高金素梅赴北京出席座談會 與陸達成5倡議 - 兩岸 - 中時 深圳艦魔改出廠 防空重於反艦 - 日報 老柴大賽搞烏龍 安天旭嚇出一身冷汗 - 兩岸 被酸智障 川普嗆讓伊朗完蛋 - 兩岸要聞 - 中國時報 大陸10年間可出口30座反應爐 價值1450億美元 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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