大陸生態環境部新聞發言人劉友賓28日指出，該部5月15日至24日期間，展開第一階段強化監督工作，在大陸全國25個省分中，共發現各類生態問題5206個。

大陸生態環境部28日召開6月例行新聞發布會，劉友賓在會上指出，生態環境部5月15日至24日，聚焦污染防治工作進行現場監督，專注整治城市「黑臭」水體治理、水源地保護、「清廢」行動、打擊「洋垃圾」進口、長江「三磷」整治、斯德哥爾摩公約和汞公約履約抽查、群眾信訪線索現場核查等7個專項任務。

劉友賓表示，生態環境部共組成25個省工作組、92個現場組，現場核查25個省份251個地市625個縣區3804個點位，共發現各類問題5206個。

劉友賓強調，生態環境部將對第一階段發現的5206個問題，逐一移交地方，並推動中央決策部署落實。

劉友賓稱，生態環境部9至10月將展開第二階段監督工作，對各地整改情況逐一核查，督促每一個問題都得到有效解決，努力增強人民群眾的環境獲得感。

(旺報 )