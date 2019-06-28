台灣自來水公司於台南市新營區新建設自來水員工訓練園區，工程進度順利，6日舉行上樑典禮。（劉秀芬攝）

斥資9億多元，台灣自來水公司於台南市新營區新建設自來水員工訓練園區，工程進度順利，6日舉行上樑典禮，完工後可作為自來水專業人才培訓基地，更可配合政府新南向政策，協助東南亞及各友邦國家自來水從業人員之相關訓練，園區開放空間設計，更可提供一般民眾遊憩，或是申請舉辦活動。

台水公司表示，園區工程經費約為10億元，2018年3月開工，預計今年年底完工，基地位於台南市新營區舊有淨水場，鄰近新營火車站後站，交通便利，預定訓練容量可達200人，計畫興建教學大樓、學員宿舍、宴會廳、專業訓練場所等。

新園區採開放空間設計，保留新營淨水廠3公頃的生態景觀綠化及既有建物、高架水塔地標。未來園區興建完成後，將具有教學、訓練、研究、會議及生活休閒等多重功能，成為首座國際化自來水訓練園區。

台水公司董事長魏明谷28日親自主持上梁典禮，並感謝政府單位、工程單位配合，新園區未來可作為國內自來水專業人才培訓之搖籃，提供全台用戶更優質之用水服務；完整先進園區，是國際級的自來水從業人員訓練場，促進國際自來水事業之交流與發展，進一步提升台水公司邁向國際級自來水事業。

新營區長魏文貴表示，新園區採開放空間設計之概念，提供各機關團體辦理各項會議、講習之使用，平日亦可提供一般民眾作為休憩及喜慶宴會之場所，是最佳敦親睦鄰表現，也希望未來訓練中心可以為新營地區帶來更多外地及外國遊客，促進地方繁榮。

(中時 )