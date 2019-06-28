PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

高雄市長韓國瑜遭「Wecare高雄」團隊號召30萬市民發動罷免，不僅前總統陳水扁極不以為然，就連韓黑也看不下去，提出5大理由，直言「我反對罷免韓國瑜」；更表示這種罷免案，只會造成高雄市政更不安。

日前韓國瑜為市長獎與模範生合影，遭幾位中學生嗆聲冒犯，陳水扁則認為這無可厚非，屬多元民主常態，更可見台灣這方面教育成功，學生年紀輕應就有自己的思考。陳更對罷免韓不以為然，認為若覺得首長做不好，下次不要選他就是，輸的一方如果這樣整天罷來罷去，「冤冤相罷」何時了？

網友在PTT論壇發《我反對罷免韓國瑜》一文，提出5大理由，鄭重反對此罷免案：

1.他經過正常選舉出來的

2.參選總統是他的自由

3.罷免沒有正當性

4.帶職參選是台灣選舉慣例

5.罷免案應立即停止

不僅如此，該網友更表示：「雖然我常被韓粉噓，但就罷免韓國瑜這點，我是反對的。這種罷免案只會造成高雄市政的更不安，注意他的談話，只要稍微重要的議題，他都叫副市長處理（小潘潘小三通事件）代表高雄市政府正常運作吧（？）而且高雄人自己選出來，不是普通選出來的，是排隊2、3小時甚至更久選的，不管怎麼都不應該學國民黨活在過去式。」

(中時電子報)