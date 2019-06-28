張馨予頻繁上線被抓包。（圖／翻攝自鳳凰網娛樂微博）

37歲大陸女星范冰冰和40歲李晨4年前公開交往，去年范冰冰歷經逃稅風波，本傳小倆口歷經風波，仍有意結婚，昨(27日)晚兩人卻雙雙宣布戀情畫上句號，讓粉絲十分惋惜，而回顧兩人交往之初，李晨曾為了范冰冰和舊愛張馨予槓上，如今冰晨情斷，有網友發現張馨予默默「出手」了，從昨晚至今上線次數暴增，疑有意「關心」冰晨八卦。

范冰冰、李晨2015年以「我們體」加背後抱閃照宣布交往，兩人因《武媚娘傳奇》結緣相戀，同劇演出的演員恰好也有李晨前女友張馨予，張的閨密還發文批評范冰冰是小三，李晨便親上火線開嗆：「必須明確的是，從我知道張小姐出軌的那一刻，我和她就結束了。」強調未來會全力保護范冰冰。

去年8月張馨予閃婚嫁給現役軍官何捷，今年4月傳出兩人生下愛的結晶，而范冰冰昨與李晨宣布分手、解除婚約，有網友發現，冰晨情變消息傳出後，張馨予在微博上線的次數暴增，每次在線次數不超過10分鐘，從昨晚至今已有21次，網友虧說：「人家也想當吃瓜群眾」、「昨天瓜這麼好吃上線不很正常嗎」、「現在的軟件真的可怕...何必這麼關注人家的一舉一動呢...」、「她還是少的，我昨天一天都住在微博裡，昨天還不允許吃瓜了啊」。

(中時電子報)