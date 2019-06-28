管中閔台大校長任職案一再延燒，公務員懲戒委員會(公懲會)預定七月二日審理「管中閔違法兼職案」，並罕見採「公開審理」，國民黨立委參選人李永萍質疑，這是為了政治上必須要把管中閔除之而後快的案子，並勸管司法戰一定要打到底。

律師葉慶元表示，公懲會曾審理過無數「重大事件」的案子，並提出前教育部長吳茂坤被控盜用東華大學專利案，都沒有採用「公開審理」的方式進行，葉慶元質疑，若說重大事件就應該公開審理，那為何之前的高官彈劾都沒有公開？

葉慶元指出，這一次監察院彈劾的內容，是說管中閔在擔任國發會主委期間有寫稿並收取稿費，可是不管依司法院還是銓敘部的解釋，是三令五申地強調公務員或者是老師，撰以稿件，為媒體寫專欄，這樣的行為算有收取報酬，都不構成兼職。

葉慶元說，現在是監察院一改過去的涵釋，還自己發明了一個新的立場表示說，「我認為你幫忙匿名寫稿就是兼職。」葉慶元質疑，政府明明已經做了明確解釋，監察院卻又提出自己的解釋是不一樣的，所以要提出彈劾，並認為這是違反罪刑法定主義的。

李永萍則說，正因為他們知道法律上根本站不住腳，所以如果不公開審理，公懲會的委員根本找不出對管中閔不利的事情，「這是一個政治清算的政治打擊。」

李永萍說，現在民進黨因為面臨了選舉的政權保衛戰，一定會用各種方法來壓迫，甚至影響到本來應該依法行政、政治中立的公務人員，「我們很不幸地看出來，監察院、公懲會都已經淪陷為另外一個東廠。」

(中時 )