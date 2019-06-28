經濟部投審會以國安疑慮為由，駁回南海控股雙子星案，對此，台北市長柯文哲認無涉國家主權；行政院長蘇貞昌今天回應，國家安全最最重要，沒有任何人可以抵觸，任何先進國家像是美國，對於任何投資審查，如果涉及國安也毫不猶疑絕不放水。

蘇貞昌表示，只有國家安全才有一切，雙子星就在台北市的大門口，也是六鐵共構，是最重要的交通樞紐，而投資的廠商，有中國大陸、中資的嫌疑，非常明顯。

蘇貞昌說，投審會嚴格為國人把關，請大家給他們肯定、加油。只有國家安全，我們才有生存，才有一切。

投審會駁回南海控股雙子星案今天仍餘波盪漾，不但柯文哲說「國家主權是屁話」；行政院前院長張善政也在臉書上說，蘇貞昌不只卡韓，也卡柯，是新一代的「卡神」。蘇貞昌今天面對媒體詢問時，作上述回應。

蘇貞昌說，他相信國人同胞都知道國家主權不但神聖，而且涉及每一個人的安全，大家都會以國家主權存在，並維護國家主權為最重要的工作。

(工商 )