高雄市長韓國瑜近來在人事案上，發生許多爭議。對此，國民黨台北市議員戴錫欽表示，用人要公私分明，用人唯才是基本標準。韓國瑜用人，不只是要符合法令最低標準，還要用到讓市民感覺到韓用人大破大立、公私分明、讓市民拍手叫好的能力！韓國瑜要有這樣的膽識和氣魄！

近來韓國瑜的人事爭議，戴錫欽在政論節目《新聞面對面》上表示，對於有心人士或是敵方陣營來說，當然會用切割來形容韓國瑜行為。但重點是，韓國瑜言談之間，跟發表的相關評論，有沒有讓人有切割的聯想，這很重要！

戴錫欽再表示，用人要公私分明，用人唯才是基本標準。韓國瑜在處理這些人事案上，要注意到政治上面特別是一個民選的首長，用人符合法令標準，一定是最低標準，要用人唯才，適才適所，並能達到政策目標，符合市民的期待，這才是最重要的，合法已經是最基本的要求。

戴錫欽指出，韓國瑜用人，不只是要符合法令最低標準，還要用到讓市民感覺到韓用人大破大立、公私分明、讓市民拍手叫好的能力！韓國瑜要有這樣的膽識和氣魄！

戴錫欽認為，韓國瑜就任半年多，碰到太多事情，再加上後來參與總統大選和初選的關係，遭到外界高度檢驗外，很多東西也分身乏術，的確很辛苦。他也觀察到，很多高雄市府團隊同仁，不管是不是去年和韓一起打選戰的，或是後來新聘進來的，也盡心盡力在幫忙。但是，初選即將到來，很多事情都有可能發生影響，不可不慎。

(中時電子報)