由工會幹部理事廖以勤、常務理事王美心、李瀅、監事黃曼鈴及會員代表趙婕歡等5人與董事長林寶水見面，要聆聽2300位空服員持續在惡劣環境下罷工，把基層聲音直接帶給董事長聽，空服員工會希望展開對等協商談判。

廖以勤拿著寫著「空服員委屈」的牛皮紙袋，裡面裝的是20多年來基層累積的心聲，她說，這些是組員主動整理給我們，把過去大家在工作委屈的故事，希望說給董事長聽，如今董事長願意聆聽。

廖以勤表示，她非常肯定董事長對工會展開歡迎的態度，希望未來管道可以建立起來。

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(中時 )