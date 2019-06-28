炎炎夏日，沁涼一夏！樹林區公所在暑假期間舉辦星光電影院，已邁入第四年，成為小朋友們暑假時最期待的活動。為了讓小朋友們可以有個充實的暑假，今年精選三部榮獲2019年奧斯卡金像獎入圍及獲獎的最佳動畫片，除了準備小朋友愛吃的乖乖之外，再加碼清涼消暑的冰棒，要讓參加的大小朋友，有一個難忘的暑假回憶。

區長陳奇正表示，漫長的暑假，許多家長煩惱如何為孩子安排休閒生活，公所除了辦理夏令營活動之外，特別選在週末夜晚舉辦星光電影院活動，讓爸爸媽媽可以帶著孩子們一起來看電影，也增加親子間的互動關係，讓熱門動畫影片陪孩子們Fun一「夏」。今年播放包括「蜘蛛人-新宇宙」、「無敵破壞王2-網路大爆走」、「超人特攻隊2」等三部好看有趣動畫影片，公所還準備了大小朋友都喜愛的零嘴，消暑的冰品，還有有獎徵答和贈送限量好禮!希望大家踴躍參加。

區公所表示，今年特別感謝新日興公司大力贊助，該公司是長期深耕樹林之在地上市櫃企業，為回饋地方善盡企業社會責任，以實際行動支持公益活動。家和有線電視也共襄盛舉，一同為孩子們安排充滿歡樂的暑假生活。

「2019樹林星光電影院」播放場次時間為6／29(六)晚上6：30文林國小活動中心2樓「蜘蛛人-新宇宙」、7／5(五)晚上6：30大同國小活動中心4樓「無敵破壞王2-網路大爆走」、7／13(六)晚上6：30三多國小3樓禮堂「超人特攻隊2」。相關訊息可至樹林區公所全球資訊網查詢（http：／／www.shulin.ntpc.gov.tw）或電洽（02） 2681-2106 轉1618高小姐了解活動詳情。

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