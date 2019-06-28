總統蔡英文今天表示，國防自主正穩健前進，國機國造的高級教練機今年將升空首飛；幾十年來、多任總統要執行的潛艦國造也終於開始啟動，將於2025年正式成軍；另外，透過軍購強化武力也沒有一刻停下。

蔡總統今天出席三軍六校院聯合畢業典禮致詞時指出，沒有人希望戰爭，但和平從來不是靠別人施捨，而是靠自己捍衛，國軍不怯戰、不畏戰，隨時保持戰力捍衛台海和平、保護心愛國家與家人。

中華民國108年三軍六校院聯合畢業典禮上午在高雄陸軍軍官學校舉行，三軍統帥蔡總統親自主持，也授予象徵「責任與榮譽」的中華民國軍階並致贈畢業證書，隨後蔡總統前往中正堂前與畢業生合影。

蔡總統說，面對國際局勢變化、中共在區域內頻繁的軍事活動，台灣要守護主權、維持區域穩定，靠的是堅強的國防，而她還要強調一次，「和平靠國防、和平靠國軍」，因此打造更強的國防、更好的國軍，一直是她念茲在茲的工作。 蔡總統強調，她身為三軍統帥是國軍的靠山，這些實實在在的進步與成果，她要告訴畢業生，身為國軍的一分子絕對能以自己為榮，因為各位是戰力堅強、訓練精實、能夠保家衛國的精英部隊。

蔡總統說，沒有人希望戰爭發生，但和平從來不是靠別人施捨，而是靠自己捍衛，國軍不怯戰、不畏戰，隨時保持戰力捍衛台海和平、保護心愛的國家與家人。

最後總統表示，從今天起各位畢業生將承擔神聖而榮譽的使命，雖然軍種不同，但任務相同，成為國家安全最堅強的屏障，更要讓世界看見對國土主權寸土不讓、對民主自由堅守不退的信念，從今天起國家榮譽就在肩上，她一定會跟大家一起面對挑戰、克服困難，一起打造更精實、更現代化的國軍。

(工商 )