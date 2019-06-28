台南市議員王家貞督促政府增加自殺關懷訪視人力。（程炳璋攝）

台南市永康5月有國中13歲女童跳樓身亡，26日再發生父親偕兩幼子燒炭，兩子不幸罹難慘劇，台南市半年自殺死亡案近百件，台南市議員王家貞28日找來台南市衛生局與社會局官員開會，針對自殺關懷訪視員人力不足，要求增加人力與資源，拿出解決對策。

跌落人生谷底的民眾，政府如何關懷？台灣一年自殺死亡人數竟比車禍死亡還高，台南市上半年已有96人自殺死亡，王家貞不願見到社會悲劇一再發生，28日找來社會局與衛生局官員尋求解決之道。

台南市去年試圖自殺通報共3000多人，死亡328人，自殺獲救的民眾，後續輔導更重要，但防治自殺的衛生局關懷訪視人力僅有17人，平均每人負擔60案，人力不足現狀嚴重。

台南市社會局表示，台南市社會安全網去年已由高風險家庭擴大到脆弱家庭，在全市11區建置社福中心提供整體性需求評估。

王家貞提到，台南市65歲到75歲老人自殺率一直飆高，因此希望能跟長照結合，市府應設法補足關懷訪視員人力，再尋求對策方法。

台南市防治自殺設有0800788695安心專線，因為號碼過長難記，衛生局心理健康科提醒，7月起改撥1925（依舊愛我）即可尋求協助，原號碼可用至10月。心情低落者，可用手機免費下載「心情溫度計」APP，測量心情指數，並有提供協助的資訊。

(中時 )