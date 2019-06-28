一對夫妻經過，先生將信封撿起。（徐養齡翻攝）

一對夫妻經過，先生將信封撿起，在路邊等待失主20分鐘，不過未等到人。（徐養齡翻攝）

新竹1名柯姓媽媽，26日外出時一時不慎，將裝著育兒金的信封掉在路上，察覺後再找已遍尋不著，焦急向派出所報案，埔頂派出所所長黃明祥立即過濾監視器，火速在當晚追回款項，讓心急如焚的媽媽轉憂為喜，上網PO文感謝，吸引數千名網友為暖警按讚。

「當您們知道這筆錢要養孩子用的，您們不辭辛勞辛苦的努力幫我找回，非常感謝您們！」柯姓媽媽感性PO出失而復得的心情，派出所受理報案後馬上著手找線索，積極的辦案態度超讚。

警方指出，柯女當天下午近2點行經東區建功路1間書局對面時，不小心將裝了6800元的白色信封掉在路上，當下沒察覺掉錢，直到到達定點要找信封時，才驚覺錢不見了，回頭沿路尋找，卻怎麼都找不到，心情頓時盪到谷底。

柯女轉向埔頂派出所通報遺失，所長黃明祥與員警過濾路口監視器，發現柯女的白色信封掉在路上，隨後有1對夫妻經過，先生撿起信封，疑察覺是他人遺失物，夫妻倆在現場等了約20分鐘，不過未等到柯女。

警方抽絲剝繭，順利連絡上撿到信封的夫妻，將款項如數物歸原主，柯女連聲向警方致謝，並將此事貼在《新竹大小事》，2000多名網友為波麗士大人們的積極作為按讚。

(中時 )