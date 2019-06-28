畢業生唱黃埔校歌，聲勢浩大，震撼人心。（袁庭堯攝）

畢業典禮結束後，同袍兩兩相互授階，象徵邁向人生新的階段。（袁庭堯攝）

蔡英文與三軍六校畢業生合照。（袁庭堯攝）

蔡英文參加「三軍六校院聯合畢業典禮」，受到畢業生熱烈歡呼。（袁庭堯攝）

畢業典禮結束，六校畢業生開心向空中拋帽。（袁庭堯攝）

畢業典禮後，蔡英文特地留下陪同畢業生與家長們一同用餐。（袁庭堯攝）

蔡英文總統28日上午至高雄出席「三軍六校院聯合畢業典禮」，致詞時感謝畢業生家長讓孩子們從軍。蔡英文特別強調「和平靠國防、和平靠國軍」，和平不能靠施捨、要自己捍衛。她表示會做國軍的靠山，持續推動國軍裝備、訓練、戰力的改革。

典禮開始，蔡英文先帶領畢業生向國父遺像行三鞠躬禮並朗誦國父遺囑，並帶領畢業生朗讀誓詞。蔡英文致詞時表示，面對國際局勢的變化，還有大陸在區域內頻繁軍事活動，要守護主權、維持區域的和平穩定，就要靠堅強的國防。她特別強調「和平靠國防，和平靠國軍」，打造更強的國防，更好的國軍，一直是她念茲在茲的工作。

蔡英文特別提到，三年多前到金六視察時，曾說刷油漆、除草不是國軍最重要的事，當時社會對此說法有很多意見。她強調，國軍的裝備品質、部隊的訓練安全、加強戰力的制度改革，才是最重要的事。

蔡英文說，三年過去了，現在，部隊的戰鬥個裝汰舊換新，營舍寢室大規模更新改善，國機國造的高教機明年就要準備升空。幾十年來數任總統都想做的「潛艦國造」終於啟動，2025年正式成軍。以軍購強化戰力的腳步，也沒有一刻停止。

「身為三軍統帥，我是國軍的靠山。」蔡英文表示，和平從來不是靠別人的施捨，而是要自己捍衛。國軍不求戰、不畏戰，隨時保持最強的戰力，捍衛台海和平，保護心愛的國家以及家人。

蔡英文最後期勉畢業生「要讓世界看見，台灣對國土主權寸步不讓、民主自由堅守不退」的信念。

空軍官校畢業的劉欣學，剛從美國空軍官校畢業，在美國的畢業典禮上，他特地拿出國旗揮舞，他強調「讓世界看到中華民國的國旗，身為一個軍人，非常驕傲也非常開心。」

(中時 )