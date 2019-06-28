六輕今年4月初氣爆，迄未完成賠償，受災戶前往雲林縣麥寮鄉公所抗議。(許素惠攝)

六輕今年4月初氣爆，迄未完成賠償，受災戶前往雲林縣麥寮鄉公所抗議，鄉長蔡長昆 (左)強調會和鄉民站在一起。(許素惠攝)

六輕今年4月初氣爆，迄未完成賠償，麥寮鄉代表會主席韓青山(右)率受災戶前往雲林縣麥寮鄉公所抗議，要求請雲林縣府協助進行公害調處。(許素惠攝)

台塑台化芳香烴三廠今年4月7日氣爆，造成麥寮鄉農漁及房屋等損害，迄今未賠償，其中有3、40戶經台塑勘災，災戶以為已被納入賠償，而未在公告時間內向麥寮公所登記，最後發現未被納入賠償，引起鄉民不滿，28日集結到公所抗議，要求公所及縣府和災民站一起，要求台塑盡速賠償。

「六輕為鄰受災殃，災民受災無人理」，麥寮鄉代表會主席韓青山、代表吳明宜等率鄉民持白布條在麥寮鄉公所前表達訴求，吳明宜指出，氣爆發生迄今已經2個多月，受災戶都沒還領到賠償金，鄉公所默不作聲，毫無任何作為，實在很無能。

韓青山要求，既然公所無法為災民出頭，應由縣府來協助做公害調處，讓大家有重新談判的機會，並重新進行災害登記，否則受災戶還要等多久？

鄉長蔡長昆指出，災害發生後，鄉公所便公告4月16日至4月26日受理災害登記，並計算出約1億2000多萬元的賠償金，但台塑估算只願意賠9200多萬元，公所也很努力希望爭取到完全到位的賠償，但一直協商不下，才會迄今未發放賠償金。

受災的鍾林不碟、廖汯鈞等鄉民說，爆炸發生後台塑有人到他們的養殖池及農田勘災，他們以為已被登記列入賠償行列，所以沒在公所公告時間內去公所登記，不料，登記截止後才發現未被納入，實在很冤。

吳明宜表示，像鍾林不蝶及廖汯鈞這樣的災戶有3、40戶，真正受害卻拿不到賠償，應該重新受理登記。

蔡長昆強調會和鄉民站在一起，大家共識如果台塑再不積極展現誠意，下周將串聯村鄰長及災民前往抗爭。

台塑麥寮管理處副總經理陳文仰強調，該公司一切依麥寮公所提供的登記資料為賠償依據，並已從寬認定災損。

(中時 )