北市交通局展開全面拖吊清除oBike車輛，停滿自行車保管場，擺不下甚至還堆置在山豬窟廢棄處理場暫放。（張立勳翻攝）

oBike手機APP下架後無法提供服務，路上的oBike被北市交通局視為廢棄車，展開清除計畫，議員潘懷宗28日指出，北市自行車保管場為放置oBike幾乎滿場，成了燙手山芋，經公告業者若未取回，下月7日將有6341輛可拍賣，不過，他質疑至今未找到廠商願回收，此外oBike積欠的1351萬元移置保管費爛帳恐全民埋單。交通局對此回應，將移送行政執行署強制執行討欠費。

交通局長陳學台上月霸氣宣示oBike看到1輛拖1輛，5月底全面掃除，潘懷宗今表示，路上仍看得見流浪在外的oBike，他批評政見跳票，甚至有人拆解車輛販賣，問題叢生。

潘懷宗說，目前龍門國中地下停車場、撫遠放置場、濱江放置場停滿了拖回來的oBike，交通局沒有場地推放還向環保局借了遠在南港山上的山豬窟廢棄物處理場暫放，4處總計6705輛oBike，其中6341輛下月7日公告期滿將可進行拍賣。

他質疑，雖然可拍賣，但至今未找到願回收的廠商，oBike業者神隱至今，累計至25日已積欠高達1351萬1300元移置保管費，恐怕要不回來必須全民埋單。

此外，潘懷宗接獲民眾陳情，oBike押金和儲值金都未退還，APP下架了不知道怎麼把錢討回，他要求交通局主動調查處理，不要擺爛。

面對質疑，交通局主祕許文彬回應，若業者不領回車輛，將移送行政執行署強制執行，已針對廢棄車輛對外招商，據了解有廠商願回收車輛，下周三應可順利決標，盼在7月底全數移交。潘懷宗不滿說，難道有辦法追到新加坡總公司嗎？講得很好聽，大概追不到了。

至於退還押金，北市運管科長廖苑伶說，已發文請銀行工會通知各銀行從寬認定，民眾可直接向信用卡付款銀行爭取退費。

(中時 )