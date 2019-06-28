融冰！勞動部證實：5空服工會幹部與長榮董事長碰面 13:592019/06/28 中時 林良齊、 吳梓鍹 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 桃園市空服員職業工會目前收到三寶的人數，為2300人。（甘嘉雯攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市空服員職業工會20日罷工至今已進入第9天，今天傳出工會有代表進入與長榮航空董事長林寶水見面，勞動部證實此事並表示，只是單純的融冰、對話，但不會觸及訴求，僅是有溫度的溝通。 勞動部勞動關係司司長王厚偉說，在勞動部的促成之下，有5名工會代表稍早進入公司與林寶水碰面，僅僅是「聊聊」，沒有觸及訴求、並非正式協商，而是非嚴肅、有溫度的溝通，勞動部肯定也支持公司的作為，認為此舉有益雙方的溝通。 挺空服罷工晚會取消！ 工會：備戰明後天投票 (中時 ) #勞動部 #工會 #溝通 #代表 #公司 也許您會感興趣 推薦閱讀 4點分析 律師：長榮罷工不合法 12:302019/06/25 生活 長榮罷工何時重回談判桌？工會：隨時可談 19:062019/06/25 生活 獨》長榮勞資22日曾閉門協商 勞動部曝秘辛 18:192019/06/26 生活 勞動部開辦區塊鏈、AI人臉辨識課程 即起報名 13:422019/06/27 生活 非空服員伸入職業工會 曲佳雲：他們任行政職 16:092019/06/27 生活 勞動部批扯後腿 交通部政次笑回「誤解」 18:082019/06/27 生活 被批頻頻放話 交通部：要解決而非製造紛爭 19:492019/06/27 政治 被批頻頻放話 交通部：要解決而非製造紛爭 18:592019/06/27 生活 勞動部攜手工研院 成立國內首座「精密量測技術中心」 19:582019/06/27 財經 台灣的選擇－在台灣延燒中的英國病 ─論職業工會發動罷工的合理性 04:102019/06/28 財經要聞 生活熱門新聞 挺空姐晚會突取消 工會明投票決定罷工是否繼續 - 生活 沒用人需求 台大證：不續聘司徒文 - 生活 怨尪只買雞腿飯 兒神吐嘈媽爆氣罵這句萬人笑翻 - 生活 癌症是吃出來的！過45歲這4類食物少碰為妙 - 生活 長榮年終驚人？男星嘆：已是鉅款 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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