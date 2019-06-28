桃園市空服員職業工會20日罷工至今已進入第9天，今天傳出工會有代表進入與長榮航空董事長林寶水見面，勞動部證實此事並表示，只是單純的融冰、對話，但不會觸及訴求，僅是有溫度的溝通。

勞動部勞動關係司司長王厚偉說，在勞動部的促成之下，有5名工會代表稍早進入公司與林寶水碰面，僅僅是「聊聊」，沒有觸及訴求、並非正式協商，而是非嚴肅、有溫度的溝通，勞動部肯定也支持公司的作為，認為此舉有益雙方的溝通。

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(中時 )