曙光！工會幹部持空服員委託信封進總部。(中天新聞提供)

桃園市空服員職業工會幹部28日與長榮公司董事長林寶水見面，理事廖以勤拿著空服員的委屈，要交給公司高層。（甘嘉雯攝）

長榮空服員罷工第9天，原勞資僵持局面，因桃園空服員職業工會昨上午釋出善意，調整訴求後，今即傳出資方昨下午派員與工會私下協商，空服工會代表今證實外，中午更持委託信進入長榮總部。工會理事廖以勤表示，我們要把2300位空服員罷工心聲，轉答給長榮董座林寶水。

勞資雙方終於出現曙光了！空服員工會幹部持委託信成功進入公司總部。工會理事廖以勤表示，我們不是針對訴求做討論，主要是想讓董事長林寶水聆聽，為何有2300位空服員持續在惡劣天氣下堅持罷工，我們想把這基層的聲音直接傳達給董事長林寶水，希望他未來必須重視基層的聲音。與空服員、工會展開對等的協商、談判，這些是會員堅持的價值。

廖以勤表示，這些信封裝著的是空服員匯整出來的心聲，訴說20幾年來工作上委屈的故事，或許這都是第一次董事長聽到，我們很肯定董事長對工會展開歡迎的態度，我們希望未來這個管道可以建立起來。

罷工進入第9天，今天更進一歩，工會幹部進入長榮總部，受到罷工現場空服員的拍手歡呼加尖叫，並喊加油打氣，這是罷工以來勞資雙方最近距離的接觸，會不會出現什麼契機，或者有可能在今天為罷工畫下句點，格外受到關注。

(中時電子報)