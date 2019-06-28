花蓮縣環保局「一局三傑」，局長饒忠、副局長饒瑞玲與祕書饒慶龍為人謙和、處事廉正，深受好評，饒姓人口原本就少，同個機關有3饒，全台少見。

饒忠在教育界服務37年，其中當校長19年，從1994年春日、溪口、南華、宜昌直到2013年中華國小退休，當年接環保局至今，至今薖向第7個年頭，截至目前，可說是全國最資深的環保局長。他常自我調侃：「人管不好，只好管垃圾。」

饒忠任內推動垃圾多元處理，不遺餘力，目前正與台泥公司研商花蓮每天生產的135公噸生活垃圾出路，以台泥的焚化量能，處理200噸不成問題，花蓮目前送往宜蘭縣利澤焚化爐的垃圾量135公噸左右。

由於送往宜蘭利澤焚化爐，每天約有70多輛左右垃圾車在蘇花公路奔跑，對環境衝擊很大，才有新建南、北區轉運站的構想，屆時完工的話，只要43噸重的大拖車6、7輛即可解決輸運垃圾事宜

至於如何活化環保科學園區？饒忠說，2005年花費9億餘元施工，新建占地22公頃，已故縣長張福興當初欲振興中區產業，且預估花東快速公路會經過，沒想到事與願違，11年前啟用時，17家廠商進駐，直到8年前，環保署不再補助租金，至今園區無人問津。主因是全台4個環保科學園區，3個設在工業區，可造成群聚效應，只有花蓮位於偏遠的馬太鞍溪旁，交通因素影響至鉅，唯今之計，只有委請專業團隊進駐把脈經營。

至於與饒忠同為63歲的饒瑞玲，22歲第1份工作就在縣府主計室當統計科員，後來是公賣局花蓮酒廠、花蓮高商的會計、21年前到環保局服務，從基層會計員、會計主任做到11年前的副局長。

饒瑞玲在14年前也曾獲選模範公務人員，副局長任內，參與過環保科學園區等重大新建案，如今默默協助各科推展業務，包括爭取花東基金2億8千萬元新建環境教育數位中心，目前發包中。多年來一直兢兢業業，任勞任怨。

至於55歲的饒慶龍全力推動「建構花園城市、百景花園齊開放」綠美化競賽，分企業機構、公家機關、村里社區3組競賽，參與點132處，6月15日初評，企業、機關各12組、社區25組出線，7月1日、2日複評，7月底頒獎。勇於任事，有目共睹。因而獲選今年模範公務人員。

饒忠、饒瑞玲、饒慶龍3人純同事情誼，沒有親戚關係，饒忠是外省（廣東省梅縣）第二代子弟，饒瑞玲是土生土長花蓮人，饒慶龍出生自台中縣大甲鎮，同個機關有3饒，成為不少人茶餘飯後談話資料。

(中時 )