高雄愛情摩天輪真的要建了！高雄市長韓國瑜曾在競選時提出興建愛情摩天輪，將在8月加入這項計畫，包括美國1家、英國1家，以及法國1家。

韓國瑜上任半年，28日以「高雄夢想號啟航」公布14項施政亮點，對於大家關心的愛情摩天輪，因為很多人在問，卻怎麼沒看到，韓國瑜致詞時也主動提到，其實一直有在接觸，根據經發局的連絡，有3家外國廠商對於在愛河上面架一個摩天輪有高度興趣，將在8月加入這項計畫，包括美國1家、英國1家，以及法國1家。

(中時電子報)