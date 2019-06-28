常聽人說男友跟老公是兩種生物，真的差這麼多嗎？「雙胞胎名模」中的姊姊依依，2013年跟老公Stanley結婚後接連生下3個兒子，她日前上節目，痛訴老公婚前婚後差超多，還舉出實證，Stanley力圖解釋，沒想到依依越聽越火，直接大罵老公「真的是雙面人」。

依依在《小明星大跟班》節目中控訴老公婚後變了個樣，她表示婚前打電話給Stanley，他必定隨call隨到，就算漏接也會回電，沒想到婚後某次依依想請老公來接她回家，打了好幾通電話對方都沒接，她貼心設想老公恐怕在忙，就自行返家，結果看到的是Stanley躺床上呼呼大睡，然事情到這裡還不是最心冷的時刻。

依依看見老公在家安睡，突然起了念頭，站在床後方打了通電話，想看看到底老公睡得有多熟，沒想到睡夢中的Stanley察覺電話響，接著一臉不耐煩把電話按掉，讓依依看傻眼，直呼Stanley「真是太壞了」，Stanley則解釋當時可能在吵架，加上每次接電話都被太座罵，因此不想接，但依依完全無法接受被老公掛電話的事實。

依依接著舉例，表示婚前她隨便煮飯，老公都很捧場，即使是拿某品牌現成湯包煮湯，也被Stanley讚「全世界最好吃」，但婚後煮飯卻被嫌是「廚餘」，讓她大怒痛批：「婚前婚後真的是雙面人」，Stanley則說依依婚後煮湯愛亂加料，每次煮好湯覺得少了什麼，就看看冰箱有什麼剩菜，直接加進去攪拌，也不二次加熱，所以他才說老婆煮的是廚餘，Stanley要現場男士們評評理，得到眾人一致贊同，說依依煮的確實是廚餘無誤。

(中時電子報)