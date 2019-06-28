高雄面臨工業化發展的背景及與都市化的成長，空氣污染已成為近年來熱門的議題。中華藝術學校影劇科大眾傳播組學生拍攝創意微電影，喚起民眾對於生活環境的共鳴，參加高市教育局「108年空氣品質微電影競賽」一舉囊括特優、優等及佳作三佳績。

中華藝術學校是全台唯一設有大眾傳播組別的高中技職學校，學生擁有齊全的拍攝、剪輯設備實作，是各式影展常勝軍。校長吳梅嵩表示，他鼓勵學生創作內容要多與社會連結，才容易引起共鳴、產生互動。

特優獎作品「揮灰」由曾嘉邦執導，以擬人化手法，描述空汙無所不在、人們成天被空汙包圍的窘境，希望透過各式生活情境、喚醒民眾重視居家環境清潔的重要性。曾嘉邦表示，每每從故鄉枋寮眺望高雄灰色的天空，對比綠意盎然的大武山的及湛藍的海洋，就深感環境保護的重要。

優等作品「我與我」由蘇致全執導，影片描述抽煙導致女友離棄的男子力求振作，不但戒菸還力行綠生活、重新振作的感人故事，呼籲大眾改變汙染習慣、永遠不嫌晚。蘇致全表示，從小受祖父母收集雨水澆花種菜的習慣影響，深知環境保護與珍惜水資源的重要，希望透過影片傳達環保意識。

佳作作品「汙咽」則由蕭乃文執導，以白色乒乓球象徵懸浮微粒無所不在的危害，以警世的手法，告訴大家抽煙、燒金紙、汽油車排廢對健康的危害。蕭乃文表示，台灣仍有許多危害空汙的習俗，但社會應該與時俱進，透過影片的創意，希望讓更多人接受「以功代金」的新時代作法。

指導老師歐全翔表示，時下微電影內容多為劇情類，他鼓勵學生以舞台劇的風格及節奏作為創作基底，讓作品更為活潑、易於理解親近。

(中時 )