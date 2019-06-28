據韓國《中央日報》27日報導，韓國最大在野黨「自由韓國黨」爆出黨內活動上，一個個女代表在舞臺上表演時，當眾脫下外褲，露出繡有「自由韓國黨勝利」的組合字內褲，雖然只是表演，但已在韓國引起爭議。

韓國最大在野黨「自由韓國黨」爆出黨內活動上，女代表在舞臺上表演時，當眾脫下外褲搖起了電臀舞，引發爭議。

報導指出，自由韓國黨26日在某酒店店召開「2019自由韓國黨女性慶典」，包包括黨魁黃教安在內的1600餘人參加。但「地方展示」活動上，廣尚南道地區的女性代表們上臺後，一邊唱歌一邊轉身，突然脫下褲子露出白色內褲，每個內褲上都寫著一個韓語字，排列起來就是「LKP勝利」，女黨員為了讓台下觀眾看得更清楚，甚至還搖起了電臀舞。

而報導指出，電臀舞表演的活動結束後，黃教安竟表示：「雖然不清楚今天各地方表演的節目誰是第一，但希望回去後都好好練習，未來排名前5的隊伍在黨內舉行活動時都可以上臺助興」。

活動結束後，電臀舞的畫面在網上迅速傳播，引發巨大爭議。該醜聞不僅在自由韓國黨黨內遭到批評，其他韓國政黨也一致認為此舉不當。執政黨共同民主黨國會議員李宰正表示，簡直無法相信當天的活動還是自由韓國黨女性委員會舉辦的，此前自由韓國黨使用謾駡性語言攻擊對手，現在真正看到了該黨的品味。正未來黨發言人金正花發表評論稱，不清楚自由韓國黨為何無力阻止這樣的醜行出現。

(中時電子報)