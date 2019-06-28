高巿府觀光局長潘恒旭出席不存在的旗津–溫州小三通引發軒然大波，高巿府28日完成調查，懷疑其中可能涉及詐欺，已經移送檢警偵辦，潘本人並公開道歉，高雄巿長韓國瑜也對烏龍事件造成社會紛擾表示會嚴格督促。

6月25日上午10時，上和海運跟中國夢促進會合辦旗津到溫州洞頭小三通物流首航儀式，高雄巿副巿長葉匡時28日表示調查結果，發現其中對小三通有誤導，潘恒旭也犯了幾個錯誤，是否涉有詐欺或其他目的，已請檢警偵辦。

葉匡時說，上和海運在今年的6月12日已經被註銷撤銷公司資格，所以公司不存在，至於旗津到溫州的小三通也是誤導，誤導是源於2016年賴清德在台南巿長時，曾有安平到廈門小三通，但它是安平到金門、金門再到廈門。

因此判斷，上和海運想要複製這個模式，其實不是旗津到溫州，而是旗津到馬祖、馬祖再到溫州洞頭，但從旗津到馬祖沒有問題，問題是馬祖到洞頭這條航線必須經過交通部航港局審核，但上和海運也沒有經過審核。

葉匡時認為，潘恒旭受到旅館公會邀請，但事實上這是個小三通跟觀光無關的，另外如果他要參加，是不是先跟主管單位，譬如說海洋局或者農業局了解再去參加，顯然沒有經過查證，應該跟社會大眾道歉。

潘恒旭公開道歉表示，這個活動沒有詳細去卻確認它的合法性，跟大家說不好意思，下一次的行程會謹慎，而且每一次的行程，都會謹慎處理。

韓國瑜說，他會責成所有市政府相關局處，爾後任何活動慶典，各方面的儀式邀請等，通通要了解它的性質、背景。對於造成紛紛擾擾，市政府、觀光局這邊沒有注意到的，將來一定會嚴格改進。

(中時電子報)