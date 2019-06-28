核二廠因海溫高 今視狀況降載 14:462019/06/28 中時 廖德修 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 原能會說，核二廠今日因夏季海水溫度高，視狀況降載運轉。（資料照／台電提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台電核二廠今（28）日中午因應夏季海水高溫，將視狀況降載運轉，原能會將持續監控核電廠的運轉安全。 原能會指出，核能電廠利用海水當作循環冷卻水，盛夏期間若海水溫度上升，電廠為符合排放水溫度要求，將依規定視狀況執行降載策略，並視潮汐、海水溫度變化等，適時穩定回升至滿載運轉。 此外，台電核三廠1號機預定於6月30日（星期日）降載，進行定期主汽機控制閥測試，測試完成後即恢復滿載運轉。 (中時 ) #海水 #狀況 #溫度 #原能會 #海水溫度 也許您會感興趣 推薦閱讀 金曲歌王專家預測－李榮浩好嗓爭王 讓耳朵有溫度 04:102019/06/24 娛樂新聞 兩岸民間交流 最是真實有溫度 04:102019/06/25 話題觀察 講不聽 駕駛低頭撿手機逆向撞來車 16:372019/06/26 社會 財部：三狀況不適用租稅協定 04:102019/06/27 金融．稅務 壽險業金牌獎 國壽活用科技 傳遞有溫度服務 04:102019/06/27 產業特刊 搶占暑假玩水商機 苗縣2大海水浴場推活動衝人氣 18:552019/06/27 生活 暑假出國玩小心！這25家旅行社別去碰 22:072019/06/27 生活 陸市場海水退 無人商店沒穿褲子 04:092019/06/28 話題觀察 知本發展水產養殖 縣府協助整合 04:102019/06/28 地方新聞 生活熱門新聞 有退路才罷工？長榮道歉空服員確定跳槽星宇 - 生活 - 中時 到銀行領錢不須等2天!專家打臉空服工會 林佳瑋跳針 - 生活 稱不利罷工新聞攏假ㄟ 長榮空姐遭起底 - 生活 露曙光！工會幹部進長榮總部 見董座傾訴20年基層聲音 - 生活 沒用人需求 台大證：不續聘司徒文 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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