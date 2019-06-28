台電核二廠今（28）日中午因應夏季海水高溫，將視狀況降載運轉，原能會將持續監控核電廠的運轉安全。

原能會指出，核能電廠利用海水當作循環冷卻水，盛夏期間若海水溫度上升，電廠為符合排放水溫度要求，將依規定視狀況執行降載策略，並視潮汐、海水溫度變化等，適時穩定回升至滿載運轉。

此外，台電核三廠1號機預定於6月30日（星期日）降載，進行定期主汽機控制閥測試，測試完成後即恢復滿載運轉。

(中時 )