雖然北檢以偵察不公開原則未與證實，但是根據可靠消息來源顯示，美麗島電子報董事長吳子嘉爆料高雄市長韓國瑜外遇生子，經韓國瑜提告後，檢方已經密訊王小姐並為她的子女做DNA檢驗，已經證實父親為前夫，所謂韓國瑜外遇事件根本是烏龍一場。

但是髒水已經潑出街，信者恆信，對韓國瑜的清譽已經造成傷害。當然撲天蓋地的黑韓手法，還是有其他的形式繼續進行。

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(中時電子報)