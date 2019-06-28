長榮空服員罷工進入第9天，今(28)日取消117班，受影響旅客超過約2萬人，今長榮官網更將停飛航班日期公布至7月12日， 7月第一週、第二週累計共取消731航班。

據長榮官網《罷工事件說明》最新提供資料顯示，截至今天14時已知取消班機(含轉機)，7月第一週取消航班，7月1日取消76班，7月2日取消75班，7月3日取消75班，7月4日取消81班，7月5日取消72班，7月6日取消70班。共計取消449航班。

7月第二週取消航班，7月7日取消74班，7月8日取消59班，7月9日取消66班，7月10日取消65班，7月11日取消12班，7月12日取消6班，共計取消282航班。

長榮航空表示，到29日前暫時不接受新的訂位，並會盡最大努力協助旅客安排機位或簽轉至其他航空公司，將影響的程度降到最低，同時官網會隨時更新航班異動，旅客可多利用官網查詢。

(中時電子報)