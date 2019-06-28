炎熱高溫 一長榮罷工空服員昏倒 14:452019/06/28 中時 呂筱蟬 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 炎熱高溫，1罷工空服員昏倒。(呂筱蟬攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 炎熱高溫，1罷工空服員昏倒。(呂筱蟬攝) 長榮空服員持續罷工，28日中午氣溫高達33度，天氣炙熱，儘管南崁罷工現場有搭設遮陽棚，但仍有一名曾姓空服員，在下午2點多時突然倒下，引起現場一陣驚呼，當下她仍有意識，表示從上午8點報到靜坐，加上又沒有吃東西，雖然有拿冰水降溫，仍突然感到身體不適，體力不支才會暈倒。 曾姓空服員同事表示，曾女有熱過敏，對於如此炎熱的天氣感到不適，現場也立即叫了救護車，約莫10分鐘車輛到達將她送醫診治。 (中時 ) #空服員 #罷工 #現場 #突然 #天氣 也許您會感興趣 推薦閱讀 賴正鎰：應修法取消職業工會罷工權 明訂預告期 13:392019/06/24 財經 陸續有退出罷工委託書 長榮：已收集近40份 20:012019/06/24 生活 因為這緣故 勞權律師：長榮高雄空服員白罷工了 14:422019/06/25 生活 近百位空服員想回頭服勤 長榮航雙手迎接空服員歸隊 15:422019/06/25 生活 溫情喊話！長榮航：參與罷工不列曠職 回來重頭開始 16:342019/06/25 生活 調查18名丟包空服員 長榮：不排除記大過處分 19:352019/06/25 生活 長榮酸工會 禁搭便車不准下車 04:102019/06/26 生活新聞 敗在這六點 長榮空服罷工恐全盤皆輸 11:362019/06/27 生活 稱不利罷工新聞攏假ㄟ 長榮空姐遭起底 18:232019/06/27 生活 台灣的選擇－在台灣延燒中的英國病 ─論職業工會發動罷工的合理性 04:102019/06/28 財經要聞 生活熱門新聞 有退路才罷工？長榮道歉空服員確定跳槽星宇 - 生活 - 中時 到銀行領錢不須等2天!專家打臉空服工會 林佳瑋跳針 - 生活 稱不利罷工新聞攏假ㄟ 長榮空姐遭起底 - 生活 露曙光！工會幹部進長榮總部 見董座傾訴20年基層聲音 - 生活 沒用人需求 台大證：不續聘司徒文 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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