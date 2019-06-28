炎熱高溫，1罷工空服員昏倒。(呂筱蟬攝)

長榮空服員持續罷工，28日中午氣溫高達33度，天氣炙熱，儘管南崁罷工現場有搭設遮陽棚，但仍有一名曾姓空服員，在下午2點多時突然倒下，引起現場一陣驚呼，當下她仍有意識，表示從上午8點報到靜坐，加上又沒有吃東西，雖然有拿冰水降溫，仍突然感到身體不適，體力不支才會暈倒。

曾姓空服員同事表示，曾女有熱過敏，對於如此炎熱的天氣感到不適，現場也立即叫了救護車，約莫10分鐘車輛到達將她送醫診治。

(中時 )