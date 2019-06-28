幼兒腦部在發育過程中為什麼會產生惡性腫瘤？是罹患腦癌兒童與家長心中永遠的痛，陽明大學與法國研究團隊合作，發現腦瘤細胞中由於Atoh1轉錄因子過量表現，使得小腦神經幹細胞的「初級纖毛」過度活化，以致大量分裂，最終造成細胞癌化，未來可以應用於研發治療抗癌藥物。

陽明大學腦科所副教授蔡金吾表示，「小腦髓母細胞瘤」，是小兒最常見的腦部惡性腫瘤，發生率約佔幼童顱內腫瘤的14.5％，腫瘤往往會堵塞腦室造成腦壓升高或引起水腦症，若不接受開刀切除或放射、化學治療而轉移，其致死率非常的高。

五年前，法國團隊藉助陽明腦科所在神經幹細胞研究的專長，利用「小腦電穿孔」技術，第一次成功追蹤小鼠的「小腦神經幹細胞」的發育過程，終於在顯微鏡下成功看到神經幹細胞的癌化現象。

蔡金吾指出，幼兒小腦發育期間，原始的「小腦神經幹細胞」持續分裂與分化，才能發育成正常的小腦細胞，而團隊觀察到，這些小腦神經幹細胞具有一根像天線一樣的「初級纖毛」，這個構造為細胞接收外來訊號，啟動一連串的分子路徑，讓幹細胞在發育階段持續分裂，製造小腦細胞。

共參與這次研究的陽明腦科研究所博士張家祥在為期數天的觀察中，首次在顯微鏡下清楚看見，Atoh1轉錄因子如何影響小腦細胞的發育過程，並發現腦瘤細胞中Atoh1轉錄因子過量表現，讓這個天線過度活化，以致小腦神經幹細胞大量分裂，最終造成細胞癌化。

蔡金吾指出，目前髓母細胞瘤治療上最重要的預後因子仍是手術，安全的把98％以上的腫瘤拿乾淨，配合術後放射及化療，若早期發現、早期治療，患者經過手術治癒率相當高。

台北榮總神經醫學中心主治醫師陳信宏表示，罹患腦瘤的兒童最常見的症狀是頭痛、噁心、嘔吐，很容易被誤診成感冒，所以感冒症狀超過三天沒有改善，還持續惡化，就要小心，另外若有肢體無力，運動或寫字不能協調，走路歪斜易跌倒等，也要特別注意。

(中時 )