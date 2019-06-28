台北市大安區公所為了讓區內新移民能增加情感交流，首創透過社群網絡Facebook作為與新移民朋友互動的管道，目前已成為新民民平日情感交流的最佳管道，大安區長林明寬今天中午為了讓大家有娘家的感覺，特別舉辦「新心相連FB回娘家」同學會餐敘，讓各方新移民好朋友齊聚一堂，共聚歡樂時光。

大安區公所成立大安「新心相連FB」，六年以來，成為大安區內新移民間互相交流訊息的最佳管道，不同於粉絲頁，成員間像親人一樣，彼此串門子、加油打氣，一同呼朋引伴參加課程和活動，營造出｢大家庭｣的氛圍。

為了讓「新心相連」成員彼此進一步聯繫感情，大安區公所透過一年一度回娘家的方式提供聚會平台，給予新移民很大的溫暖以及情感交流的媒介，往年都於大安行政中心辦理，今年首次走出制式於餐廳聚會，給予參加朋友們另一種風情。

來自大陸的吳曉玲小姐表示，大安區公所舉辦的電腦課她都會參加，一年一度的同學會也是她最期待的日子了，不只可以見見舊朋友，更可以認識新朋友。

實際上，區公所相當貼心，因為同學會除了是回娘家的日子，也是大安區公所為期一個月電腦課的結業式，大安新移民電腦課上課時間從6月3日至6月26日止，總共有18位全勤，創下大安電腦課全勤人數之最，可見新移民朋友對於課程的支持，學員對於講師彭瑞妃老師的上課方式和內容讚譽有佳，紛紛要求希望這項課程可以一直上下去。

大安區公所區長林明寬表示，大安「新心相連FB｣成立六年以來，就像是大家的娘家，不只讓大家相聚，了解大家的近況，更幫助新移民快速融入社區，，落實本市新移民的照顧與輔導措施。

(中時電子報)