雙宋的熱吻銅像該如何處理，使太白市政府很煩惱。（圖／取自《韓國聯合通訊社》）

因《太陽的後裔》相戀的宋慧喬、宋仲基昨(27日)閃電宣布結束1年8個月的婚姻，正在申請離婚調解，最快今年8月兩人將完成手續，恢復單身，同時間也傳出原本砸大錢邀兩人代言的廣告商，正考慮撤換代言人，今韓媒報導，江原道太白市過去因《太陽》拍攝地爆紅，砸了2.7億韓元（約724萬台幣）建造旅遊景點，如今雙宋戀情破滅，市政府也很尷尬，不知如何處理重現雙宋劇中激吻的銅像。

據韓國媒體報導，太白市2016年起因標榜《太陽的後裔》拍攝地走紅，為此建造了《太陽的後裔》公園、雙宋接吻銅像、宋仲基軍靴雕像等，成立一年一度的太白情侶慶典，該市因這股觀光效益不只名聲大開，也湧進許多觀光財。

最近太白市計畫再投入2.7億韓元將這些景點串聯起來成為商業街區，未料劇中主角雙宋昨宣布離婚，使太白市處境十分尷尬，工作人員透露，今年的太白情侶慶典可能會被取消，市內到處懸掛的《太陽》宣傳劇照可能收回，雙宋熱吻的雕像要何去何從，政府也很頭大。

(中時電子報)