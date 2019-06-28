以《延禧攻略》走紅的吳謹言最近多次佩戴TASAKI珍珠飾品，擁有一套獨特的「時尚攻略」。（擷自吳謹言微博）

TASAKI balance鑽石珍珠白K金PAVE戒指，40萬5000元。（TASAKI提供）

TASAKI balance鑽石珍珠白K金SOLO耳環，37萬2000元。（TASAKI提供）

TASAKI cosmic 珍珠黃K金耳環，14萬8000元。（TASAKI提供）

TASAKI cosmic 珍珠黃K金戒指，12萬1000元。（TASAKI提供）

以《延禧攻略》紅遍大中華市場的吳謹言，時尚穿搭也有一套「時尚攻略」，近日她出席公開活動，皆選擇TASAKI珍珠飾品搭配華服，優雅低調又不減貴氣，是聰明又百搭的最佳選擇。

據傳《延禧攻略2》即將在年底開拍，吳謹言等原班人馬都不會接演，不過吳謹言並沒有閒著，除了接下多家精品香水的代言合約外，還勤跑星光紅毯、時尚派對等公開場合，原本齊眉的妹妹頭也換上成熟嫵媚的波浪捲髮，時尚品味備受矚目。

近日她出席出席新加坡紅星大獎擔任頒獎嘉賓，以兩套禮服搭配TASAKI珍珠飾品，換了新髮型的她特別選擇balance系列和cosmic兩大系列的TASAKI珍珠耳環，襯得一雙靈動大眼顯得格外明亮迷人，其中balance系列是以整排的珍珠打造摩登時尚感，充滿龐克搖滾風情，cosmic則是以無限延伸的圓環為靈感，運用環形線條與珍珠的層層堆疊錯位，讓人聯想到美麗行星運行的軌道，浪漫中更襯托出吳謹言獨有的清新氣質。

(中時 )