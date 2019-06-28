台北市長柯文哲3日將率團前往上海參加雙城論壇，柯文哲將走訪洋山深水港、上海金山海峽兩岸青年創業基地，並與台灣青年、台商座談，5日則前往崑山慧聚寺、宗仁卿醫院，柯文哲預計5日晚間從上海虹橋機場返台，行程未出現與陸方官員見面。

柯文哲2017年赴上海出席雙城論壇時，時任國台辦主任張志軍特別在柯文哲結束所有行程準備返台前，閉門與柯會談30分鐘，外界關注柯此趟是否會與國台辦主任劉結一見面，柯文哲說稱行程沒安排，但語帶保留說順其自然。

此次雙城論壇，北市府安排隨行媒體團提前於7月2日前往上海，柯文哲則是3日從松山搭機抵達上海虹橋機場，隨即前往洋山深水港聽取長三角簡報，並參訪港區自動化設備，接著參訪浦東新區城市綜合運行管理中心，傍晚出席2019海峽兩岸電競文化節決賽頒獎典禮，晚上則參加上海方的歡迎晚宴。

隔日柯文哲將出席雙城論壇開幕式，並到分論壇致意後前往上海金山海峽兩岸青年創業基地，與台灣青年共進午餐及座談，下午則安排參訪南僑集團及上海灣區科創中心。

7月5日柯文哲將前往昆山，參訪華東台商子女學校、宗仁卿醫院及前往慧聚寺參拜，下午則安排台協座談及參訪台企麗寶集團，柯文哲出席上海歡送晚宴後隨即前往機場搭機，結束所有上海雙城論壇行程。

(中時 )