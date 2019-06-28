工四日！工會代表赴桃機道歉 地勤、旅客不領情。(中天新聞提供)

桃園市空服員職業工會理事廖以勤日前帶著4名空服員前往桃園機場，向旅客道歉，並稱「請不要責怪地勤」，但事後有網友爆料，其中某位空服員7月將跳槽星宇航空，並在這兩天離開長榮，引起爭議。長榮航證實，該名空服員確實於6月26日離職，星宇航空說，該名空服員將將於7月1日報到，盼該空服員加入星宇之後，能理解行業特性、認同公司的企業文化。

長榮航空空服員發起的罷工行動，已是國內航空業時間最長、影響層面最大的罷工，廖以勤在6月23日、罷工第四天，帶著另外4名空服員前往桃園機場，舉起「請不要責怪地勤」的牌子，向旅客致歉，同時希望與地勤握手，但遭婉拒。

新聞刊出後，有網友爆料當天某名一起現身道歉的長榮空服員，早已確定要跳槽星宇航空，卻仍高調參加罷工。據悉，該名空服員已在這兩天離開長榮航空。

星宇航空發言人聶國維證實，確實有收到相關資訊，空服員招募是在今年初，當時有8000多人報名，僅錄取120人，條件著重於專業度與服務熱忱，加入工會與否不在星宇的考慮範圍，第一批空服員將從7月起報到，今年會再有第二波空服員招募。

他強調，星宇希望招募有經驗的空服員，而華航有一半、長榮有四分之三空服員有加入空服員工會，星宇如果要把加入工會當淘汰標準，恐怕很難找到人加入，也是對空服員權益的不公平。

聶國維說，當新聞照片被媒體露出之後，有網友好心讓星宇知道這件事情，但那屬於空服員的個人行為，星宇希望他未來加入公司之後，能夠理解行業特性，並認同企業文化。

至於未來是否會開放勞工參與公司治理，聶國維表示，公司不會同意這件事情，但是依照董事長張國煒的作風，他會經常到第一線跟空服員、機長溝通討論，這種走動式的管理，能消除基層聲音不能上達管理階層的情況。

談到星宇航空未來日支費的數字，聶國維回應，會再去參考友航的數字，訂出標準。

(中時 )