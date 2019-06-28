忠狗裝置藝術布置在運動公園的小山丘上。（周麗蘭攝）

一名父親帶兒子和模型狗拍照。（周麗蘭攝）

斗六人文公園、環保運動公園的綠地連成一氣，6月15日雲林挺韓國瑜大會擠爆數萬人潮，市公所29日起設置「假日人文市集」，篩選80個特色攤位，公所也在草皮上擺設72隻彩繪狗狗的裝置藝術，讓市集好拍、好玩、好買。

斗六市公所將七月六日開辦假日人文市集，本周末試營運，未來每週六、日及國定假日固定開市，共有80個攤位，市集活動委外經營，將固定舉辦節慶活動，包括國慶日、耶誕節、跨年、元旦。

市長林聖爵表示，漫步購物是很多民眾休閒的首選，古坑鄉綠色隧道經常人潮擠得水洩不通，雲林科技大學對面的斗六人文公園、斗六環保運動公園有綠地、樹蔭，且交通方便，七月起設置假日人文市集。

公所民政課長廖家偉表示，攤位以咖啡、飲品、農特產品、文創商品、童玩遊戲、異國料理、特色小吃、傳統美食8類為主，每類最多不超過10攤，同類相同商品以不超過5攤為限。

廖家偉表示，為避免市集攤位汙染公園道路、水溝、草皮，篩選排除可能產生油汙的熱狗、香腸等夜市攤位，以設籍雲林、斗六的攤商優先，每攤每日清潔費600元。

斗六市公所前年狗年委託雲科大學生彩繪80隻狗狗裝置藝術，因應假日人文市集開張，收回散布在各公園的模型狗，排列在運動公園小山丘上，這幾天已吸引不少家長帶小朋友去拍照。

(中時 )