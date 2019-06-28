花蓮市「芙林鐵板燒」店內裝潢走粉色系溫馨路線。（范振和攝）

花蓮市「芙林鐵板燒」打破鐵板燒給人的刻板印象，改採粉色系溫馨登場，6月30日開幕起10天，拍照打卡將送限量餐點，負責人田瑋政28日強調，該店也會不定期舉辦公益活動，讓弱勢族群分享別致餐點。

田瑋政原本在一家知名的超商負責生鮮處理部門，由於和高中吳同學很「麻吉」，兩人決定在故鄉花蓮合開一家別致的鐵板燒，新鮮食材不添加許多的調味醬料，主張嚴選食材、無煙環境，每天花蓮市中山路營業時間分上午11時至下午2時、下午5時至晚上12時兩個時段。

「芙林鐵板燒」除了食材新鮮，更講究師傅手藝。（范振和攝）

「芙林鐵板燒」師傅處理食材的專注態度，如同創作藝術品。（范振和攝）

兩位在北部鐵板燒店工作多年的師傅，料理每道佳餚時，都用創作藝術品般的專注與細膩手法，讓消費者看得目不轉睛。田瑋政說，他講話敢大聲，是因他有門路取得物美價廉的食材，而師傅又能巧手提供色香味俱全的餐點。

「芙林鐵板燒」設施均採粉色系，不同於一般黑色系的店內裝潢。田瑋政聲稱，開幕當天前100名消費者，可獲得神祕小禮物外，同時，入口處設有小鐵板食材模型區，只要拍照打卡上傳粉絲專區，開幕起10日內均可獲贈限量餐點。

「芙林鐵板燒」道道佳餚，色香味俱全。（范振和攝）

「芙林鐵板燒」設有小鐵板專區，供消費者打卡上傳。（范振和攝）

(中時 )