「新加坡黃亞細肉骨茶」看準新竹人的消費力，28日起插旗新竹Big City巨城購物中心。（陳育賢攝）

「新加坡黃亞細肉骨茶」看準新竹人的消費力，28日起插旗新竹Big City巨城購物中心。（陳育賢攝）

由和興餐飲集團引進的「新加坡黃亞細肉骨茶」看準新竹人的消費力，28日起插旗新竹Big City巨城購物中心！已傳承1甲子的黃亞細內骨茶，累積銷售已達千萬碗，可排成2000座101大樓，新竹巨城店是其在台灣的第3家分店。

黃亞細肉骨茶為黃賜海（小名黃亞細）所創辦，他是傳承於父親黃美松，黃美松於1955年在新加坡皇家山腳販賣新鮮排骨熬成的潮州風味肉骨茶，開創了老一輩熟悉的皇家山腳肉骨茶流派，其特色為胡椒、蒜頭、黑醬油調味，並搭配油條及濃茶品嘗。

已傳承1甲子的黃亞細內骨茶，因口味獨特、讓人一吃上癮，累積銷售已達千萬碗。（陳育賢攝）

已傳承1甲子的黃亞細內骨茶，因口味獨特、讓人一吃上癮，累積銷售已達千萬碗。（陳育賢攝）

1977年黃亞細子承父業，並正式將餐館命名為「黃亞細肉骨茶」，逐漸聲名遠播，是獅城在地人的口袋美味名店之1，創始店位於新加坡仰光路，雖然交通較不便，但仍是許多新加坡在地人或觀光客不遠千里朝聖的名店，目前在新加坡共擁有4家分店，台灣則有包括巨城店等3家分店。

黃亞細肉骨茶為歡慶開幕，即日起至7月12日，每天前50名皆可享超值優惠，包括第1至10人凡點「上等肉骨茶」即贈送149元的《好吃全包》配餐，免費升級套餐，滷豬手、滷豆腐花干、蒜香鮮蔬及香米飯等豐盛配菜。

第11至50人點「上等肉骨茶」送「潮州滷豬手」，期間加入新竹巨城店[email protected]成為好友，再送「滷豆腐花干」兌換券。

店內兩大必吃招牌為「肉骨茶」與「潮州滷水」，其肉骨茶是以大量獨門精選的白胡椒粒、大蒜與精選豬肉熬煮而成，店內共有3款肉骨茶，包括兩根10公分豬肋排的豪邁版「上等肉骨茶」，軟嫩腩排的優雅版「經典肉骨茶」以及綜合豬肋排與豬小排的「綜合肉骨茶」。

另，台灣獨賣的「滷豬手麵線」此次也在巨城新亮相，其特別挑選台灣純手工製作、久煮仍Q彈毫不軟爛的金門米線，淋上香美誘人的獨門滷汁，搭配精選優質國產豬肉、膠質豐厚的招牌滷豬手，噴香上桌，讓人食指大動。

店內還有7款潮州特色滷水不可錯過，包括：滷豬手、滷豆腐花干、滷大花生、滷鮮冬菇、滷蛋、滷大腸頭。

此外，新竹巨城店也將於8月10日至8月31日推出新加坡街頭最受歡迎的國民美食「三明治冰淇淋」，並有獨家研發新加坡特色口味「美祿冰淇淋」，可可風味香濃，夾上酥脆香甜的餅乾，清涼可口又消暑。凡於快閃期間內皆可享有店內消費滿額350元，送美祿三明治冰淇淋1分的優惠，每日限量80分。

(中時 )