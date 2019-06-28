苗栗市1家大型賣場近日驚傳擄童事件，事件過程在通訊軟訊上瘋傳，引起家長們恐慌，苗栗警方28日連絡當事人釐清案情，證實並非擄童事件，男童父親向警方澄清是路人發現小孩走失，幫忙帶到2樓服務台協尋，夫妻倆也在聽到廣播後，上樓領回孩子結束一場虛驚。

苗栗市1家私立幼兒園群組傳出消息，稱有縣議員接獲民眾陳情，指出其他幼兒園的家長帶孩子到大型賣場的遊樂區玩，疑似發生歹徒誘拐孩童事件，幸好當時孩童沿路大哭大叫，才沒有讓歹徒得逞帶離賣場。內容描述，歹徒是趁著家長轉身換代幣時，把孩童帶往2樓，提醒家長要注意。

消息傳開引起家長人心惶惶，苗栗警方隨即連絡當事人澄清，家長向警方說明，當天下午2點他與妻子帶著就讀幼稚園中班兒子到賣場遊樂區玩，夫妻倆在1樓兌換代幣時未注意兒子動態，轉身後驚見兒子不見了，心急到處尋找，最後聽到服務台廣播，上樓才終於找到兒子。

家長澄清，兒子並非被擄走，是被熱心民眾帶往服務台協尋。警方表示，歹徒若要擄童應是往門口走，但查閱監視器後，發現帶走孩童的民眾是往服務台走去，並等候家長前來，此案是誤會一場，請民眾勿以訛傳訛造成恐慌。

(中時 )